كشفت جمعية “عون” للإنقاذ عن تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان المواطن مفقود “نفود حائل” بعد 10 أيام على اختفائه.
وأوضحت الجمعية، وفقا لـ”العربية نت”، أن الطيران الشراعي التابع للجمعية تمكن من العثور على المواطن المفقود عيد صالح المظيبري (50 عاما) شمال بقعاء متوفى بجانب سيارته، لافتة إلى أنه فور تلقيها بلاغ الفقدان بدأت البحث عنه بـ18 سيارة يساندهم الطيران الشراعي.
وكان المفقود مات عطشا في قلب الصحراء بعد أن خرج من منزله طلباً للرزق حطاباً في صحراء النفود الكبير.
من جانبها، أكدت شرطة حائل العثور على المواطن المختفي، وسط أنباء عن سلوكه طريقاً داخل النفود لممارسته “التحطيب الجائر”، لافتة إلى أن الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها اللازمة.
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