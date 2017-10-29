أصدرت شرطة مكة المكرمة بياناً اليوم الأحد، أوضحت فيه ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر فيه 4 أشخاص يعتدون على شاب وامرأة عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة .
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن مركز شرطة السامر بمحافظة جدة تلقى أمس السبت بلاغ مواطن في العقد الثاني من العمر يدعي أنه أثناء سيره بالطريق العام قام أحد سائقي المركبات وبرفقته ثلاثة أشخاص بمضايقته، وعند توقفه أمام أحد المراكز التجارية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وعلى والدته التي تدخلت لفض النزاع، ونتج عن ذلك إصابات طفيفة بهما.
وأضاف أنه جرى سماع أقوالهما، وضبط أحد الأشخاص المدعى عليهم (قائد المركبة)، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتحديد هوية المرافقين له المدعى عليهم لضبطهم وسماع أقوالهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص . وفق”أخبار24″.
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