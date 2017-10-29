نجحت شرطة محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة، في الإطاحة بالعصابة التي سرقت إحدى البقالات بالمحافظة بعد أن غافلت البائع وسرقت المال وهربت، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، إنه تم تشكيل فريق للبحث والتحري حول الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول، وتم ضبط الجناة خلال 12 ساعة، لافتا إلى أنهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 17 و28 سنة.
وأوضح أن الجناة الثلاثة اعترفوا بجريمتهم، فيما تتواصل التحقيقات معهم لمعرفة إن كانوا قد تورطوا في قضايا أخرى من المقيدة ضد مجهول. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج