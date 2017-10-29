أعاد مقيم بريطاني نحو 50 قطعة أثرية إلى هيئة السياحة بالمنطقة الشرقية، كان قد جمعها خلال رحلاته البرية بين خميس مشيط والربع الخالي.
وأوضح الموظف البريطاني “جونثان اديكن”؛ الذي كان يعمل بإحدى الشركات في المنطقة، أنه عثر على الصخور الحجرية الأثرية التي ترجع إلى العصر الحجري أثناء رحلاته الترفيهية ورحلات التخييم التي كان يقوم بها خلال الفترة بين 1997 حتى 2017.
ولفت وفقا لصحيفة “اليوم” أنه كان يقوم بجمع القطع وتنظيفها ثم فرزها وتسميتها، قبل كتابة تقرير عن كل قطعة، يتضمن المكان الذي عثر عليها فيه، وحجمها.
وأشار إلى أن مقالا قرأه للكاتب “آرثر كلارك”، المتخصص في الآثار بإحدى الصحف، وتناول خلاله الآثار العربية القديمة وأنواعها وأهمية العناية بها وضرورة إعادتها إلى الموطن الأصلي لها؛ كان السبب في مبادرة تسليمه تلك القطع إلى هيئة السياحة والتراث الوطني في المنطقة الشرقية.
من جهته، كرّم مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية عبداللطيف البنيان الموظف البريطاني، وأشاد بهذه المبادرة. وفق”أخبار24”.
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