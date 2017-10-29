نفت جامعة الجوف صحة ما تم تداوله حول وفاة إحدى الطالبات بمجمع سكاكا اختناقاً بسبب الغبار.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة سلطان الدهيليس إنه لا صحة لوفاة طالبة في مجمع سكاكا، مبيناً أنه كانت هناك حالة إصابة بانخفاض في مستوى السكر لدى إحدى الطالبات، وتم نقلها للمستشفى، وقد تحسن وضعها وعادت لمواصلة يومها الدراسي بالجامعة.
وكانت مواقع التواصل قد تناقلت شائعات مفادها اختناق طالبة بسبب الغبار الذي اجتاح المنطقة اليوم، ما أدى لابتلاعها لسانها ووفاتها، وتم تناقل مقطع فيديو وصور لسياراتي إسعاف أمام مجمع الطالبات. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج