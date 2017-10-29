انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو طريف لطفلة تدعى “عائشة” وهي ترقص على أغنية شقيقها أثناء عودتها من المدرسة، لتتوالى بعد ذلك الكثير من المقاطع تقلد رقصتها.
وبدا في الفيديو الطفلة وهي عائدة للمنزل بزيها المدرسي، ويستقبلها شقيقها وهو يصور ويردد لها أغنية تحمل اسمها “عيوش”، فقامت بأداء رقصة دارت فيها على نفسها، ومن ثم حركت شعرها.
وأبان شقيق الطفلة ويدعى “عبدالله” في لقاء تم معه ومع “عيوش” أنه لم يكن يتوقع أن ينتشر المقطع على هذا النحو، مبيناً أنه صور مقطعاً مماثلاً مع شقيقها الآخر عند عودته من المدرسة، غير أن مقطع “عيوش” وجد حظه من الانتشار.
وقدم عدد من الجهات هدايا للطفلة عبارة عن عقد من الذهب مكتوب عليه “عيوش”، وجهاز جوال “آيفون8″، وحلويات. وفق”أخبار24”.
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