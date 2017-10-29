ذكرت مصادر أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية تسلَّم صباح اليوم الأحد، قضية المعلمة الوهمية أمل الغامدي بكل أوراقها، وأن مسؤولين بالفرع التقوا زوج أمل واستمعوا منه إفادة كاملة حول القضية.
وأضافت المصادر بحسب “سبق” أن الهيئة ستبدأ بالتحقيق في القضية ومخاطبة وزارتي التعليم والخدمة المدنية لمعرفة كيف تم توظيف تلك المواطنة كمعلمة لمدة 17 سنة وهي ربة منزل ولم تعمل قط.
وكانت “أمل الغامدي” قد تقدمت لبرنامج حساب المواطن، الذي أكد وجود دخل لها، وبعد التحقق فوجئت أنها معينة كمعلمة بمحافظة جدة ويتم صرف رواتبها منذ 17 عاماً، فخاطبت وزارة التعليم التي ردت بأن اسم “أمل” متشابه مع معلمة معينة بالفعل وعلى رأس العمل، غير أنها رفضت ذلك الرد وتعهدت بمتابعة قضيتها قانونياً.
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