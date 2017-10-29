فهد الموسى
تفاعلا مع المقطع الصوتي و الفيديو واللذان انتشرا في وسائل التواصل الاجتماعي حول اقتطاع 75 شجرة معمرة في متنزه وثيلان الوطني بمحافظة الدلم
قام د. ماجد الفراج مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض بزيارة تفقدية لمتنزه وثيلان صباح أمس السبت و استقبله عددا من المسؤلين في مديرية الزراعة بمحافظة الخرج و فرع الدلم، حيث تفقد الفراج الوادي للوقوف على الطبيعة وتاكد ان ما أثير شائعات عابث
ثم اجتمع بالمشرفين بالمنتزه وتم الخروج بتوصيات تطوير جديدة منها تنظيم المرتادين بالفترة المقبلة والتي ستشهد نسبة إقبال كبيرة وكذلك تقديم افضل الخدمات لهم.
و دعا الفراج الى أهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على مكتسبات هذا الوطن من خلال المحافظة على الموارد الطبيعيه .مثمنا تكاتف الجهات الحكومية للعمل سويا في تحقيق الاستدامة في الامور التنموية التي تنعكس إيجاباً على رفاهية المواطن، هذا وقدم الفراج شكره الى محافظ محافظة الدلم والجهات الحكومية لتعاونهم المستدام في تقديم افضل الخدمات للمتنزهين.
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