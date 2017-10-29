أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله لعمالة تمارس الغش بطباعة علامة تجارية مشهورة على أجهزة إلكترونية.
وأكد الحسين في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” أن المقطع المتداول، تم تصويره خارج المملكة وليس داخلها.
وكان مقطع فيديو تم تداوله يظهر مجموعة من العمالة تقوم بطباعة علامة تجارية مشهورة على أجهزة إلكترونية، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين من تعرضهم للغش والخداع عند شرائهم تلك المنتجات المزيفة.وفق”أخبار24″.
المقطع المتداول لعمالة تمارس الغش بطباعة علامات تجارية على أجهزة الكترونية هو خارج السعودية pic.twitter.com/3VRjVWnWk8
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج