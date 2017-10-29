أكدت مصادر أن أكثر من 25% من القضايا التعزيرية التي تنظرها المحاكم الجزائية بسبب الهواتف المحمولة.
وقدَّرت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” عدد القضايا من هذا النوع التي صدرت بها أحكام أو خضعت للتحقيق أمام النيابة العامة بنحو 220 قضية خلال ستة أشهر فقط.
وأوضحت أن سجلات التقاضي تفيد بوجود دعوى مرفوعة ضد مواطن لتلفظه على آخر عبر تطبيق “واتسآب” بعبارة “أعلى مافي خيلك اركبه”، فيما صدر حكم بجلد سيدتين 10 جلدات لتبادلهما السب والقذف عبر “الواتسآب”، ويواجه متهم قضية ابتزاز فتاة بعدما صورها بهاتفه المحمول في مواقف مخلّة إثر علاقة سابقة بينهما.
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