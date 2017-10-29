ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 6 وافدين تورطوا في سرقة عدد من المستودعات، حيث تم ضبط المسروقات، ومركبتين، والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تحركت بناء على بلاغات، وتمكنت من حصر الاشتباه في 6 وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وبمراقبتهم وتتبع حركتهم تم القبض عليهم تباعاً من خلال كمائن محكمة.
وأوضح أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات الأولية معهم بالتخطيط المسبق لسرقة 48 مستودعاً في أحياء متفرقة بالرياض، ودلوا على مكان إخفاء المسروقات، مشيراً إلى أنه تم ضبط المسروقات، ومركبتين يتم استخدامهما في نقل المسروقات وتصريفها، وعدد من الأدوات المستخدمة في تكسير الأقفال والأبواب.
وأبان الناطق الإعلامي أنه تم التحفظ على المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية. وفق”أخبار24″.
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