أقام مستشفى الملك خالد بالخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحيه بمحافظة الخرج معرضاً توعوياً بمناسبة الاسبوع العالمي لمكافحة العدوى وذلك ليوم الأحد الموافق: 1439/2/9هـ بمشاركة قسم مكافحة العدوى وقسم التعقيم المركزي وقسم عيادة الموظفين و قسم النفايات الطبية ، حيث افتتح المعرض مدير المستشفى الدكتور عبدالله بن عمر برناوي والمدير المالي والإداري ورئيس قسم مكافحة العدوى ورؤساء الأقسام . حيث احتوى المعرض على عدد من الاركان التوعوية التي تستهدف طرق التعقيم و مكافحة العدوى و طرق الوقاية المتبعة و اشتمل المعرض على ركن التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية .
كما وشهد المعرض عدداً من الحضور والزوار وتم تنفيذ المعرض في بهو المستشفى الرئيسي .
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