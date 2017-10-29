تعلن إدارة المساجد بالخرج عن حاجة مسجد الجوهرة بنت عبدالرحمن الشويعر بحي الندى إلى إمام وبمكافأة شهرية مقدارها (1890) ريال
فمن يجد في نفسه القدرة التقدم على الإدارة خلال شهر من تاريخه
يمكن التواصل من مؤذن المسجد / ج 0552633851
موقع المسجد http://maps.google.com/?q=24.140292,47.290169
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مسجد بالخرج يطلب أمام
مسجد بالخرج يطلب أمام
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
تعلن إدارة المساجد بالخرج عن حاجة مسجد الجوهرة بنت عبدالرحمن الشويعر بحي الندى إلى إمام وبمكافأة شهرية مقدارها (1890) ريال
تعلن إدارة المساجد بالخرج عن حاجة مسجد الجوهرة بنت عبدالرحمن الشويعر بحي الندى إلى إمام وبمكافأة شهرية مقدارها (1890) ريال
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