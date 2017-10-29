استقبل الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وفدًا من صندوق تنمية الموارد البشرية برئاسة الأستاذ أحمد المجيش مدير عام قنوات التوظيف وبحضور الأستاذ فيصل معمر إخصائي التوظيف وذلك يوم الخميس الموافق 6 صفر 1439هـ في مقر وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.
وتأتي الزيارة في ظل الاستعدادات الجارية لعقد اتفاقية شراكة بين الجامعة وصندوق تنمية الموارد البشرية والتي تهدف إلى الاستفادة من برامج وخدمات الصندوق في دعم جهود الوكالة ممثلة في وحدة الخريجين؛ لتدريب وتأهيل خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ومن ثم زيادة نسبة التوظيف.
في بداية الزيارة رحب الدكتور الخضيري بالوفد وأشار إلى اهتمام الجامعة بالطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والخريجين والخريجات وسعي الجامعة نحو تدريبهم مهنياً وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل وتوفير فرص نوعية لتدريبهم ومساعدتهم في البحث عن فرص توظيف، معربًا عن أمله في دعم الصندوق في هذا المجال حتى تحقق وحدة الخريجين في الوكالة ووحدات الخريجين في الكليات أهدافها.
بعد ذلك استعرض الدكتور أحمد نغميش مشرف وحدة الخريجين أهم المجالات التي يتم العمل بها في وحدة الخريجين وذلك بهدف دعم الخريجين والخريجات بملف إنجازات قوي يبرز المهارات والقدرات الشخصية للخريجين في إطار عمل مؤسسي ومن خلال الاهتمام بإنشاء وحدات خريجين في الكليات وتشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجامعة وهو خدمة الخريجين والتفاعل مع سوق العمل.
وفي نهاية الزيارة تفقد الوفد مقر وحدة الخريجين في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وأعرب الأستاذ أحمد المجيش عن سعادته بهذه الزيارة وعلى اهتمام الجامعة بالخريجين وتوفير العديد من البرامج والخدمات وفرص التدريب وأفاد أن صندوق تنمية الموارد البشرية يهدف إلى دعم مثل تلك الجهود الرامية إلى تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
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