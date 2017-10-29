أعلنت إدارة التعليم في منطقة الجوف تعليق الدراسة في مدارس المنطقة اليوم الأحد بسبب موجة الغبار.
كما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية تعليق الدراسة في قطار عرعر وطريف والعويقيلة وذلك بسبب موجة الغبار.
وأشارت إلى أن التعليق يشمل المدارس فقط، مؤكدة استمرار الدراسة في قطاعي رفحاء والهباس.
وكان الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلن عن نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية إلى 2 كم على منطقتي الحدود الشمالية والجوف. وفق”أخبار24″.
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