توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى جنوب مرتفعات الطائف، فيما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية. وفق”أخبار24″.
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