اتفقت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان الأسبوع الماضي، على تأمين سكن ملائم؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة إلى السكن.
وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن الاتفاق تضمن وضع معايير للفئة الأشد حاجة إلى السكن من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وإعداد قائمة بـ 100 ألف مستفيد، تشمل بياناتهم ومستوى الحاجة والمنطقة الجغرافية.
وأشارت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصلت على فتوى تبيح استخدام أموال الزكاة لمصلحة السكن، ما سيسهم في توفير حلول تمويلية لهذه الفئة.
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