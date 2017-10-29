يلتحق لاعب فريق النصر أحمد الفريدي بمعسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتباراً من اليوم (الأحد) ولمدة 10 أيام، وذلك وفق ما أعلنه حساب المنتخب السعودي على موقع “تويتر”.
ويهدف المعسكر لرفع المخزون اللياقي لدى الفريدي وجاهزيته البدنية، بناء على توصية من مدرب المنتخب إدغاردو باوزا، وبموافقة من رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.
وأعلن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بدوره التكفل بمصاريف معسكر اللاعب كافة، في إطار الدعم المقدم للمنتخب، من أجل إعداده لنهائيات كأس العالم. وفق”أخبار24″.
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