توقع مختص في مجال الطقس أن تشهد المملكة بدايةً من اليوم (الأحد)، حالة من عدم الاستقرار الجوي يصاحبها هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية الغربية وسواحلها، خاصةً أبها وعسير ومرتفعات مكة المكرمة.
وأوضح المختص تركي الجمعان، وفقاً لـ”سبق”، أن الحالة المتوقعة ستنشأ عن تدفق الهواء البارد على شرق المتوسط مع نشاط منخفض للبحر الأحمر، متوقعاً أن تستمر تلك الحالة عدة أيام على أن تتراجع منتصف الأسبوع الحالي.
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