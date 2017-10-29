أصيب شاب في مدينة الطائف برصاصة طائشة في بطنه، خلال متابعته مشاجرة وقعت بين شخصين نتج منها إطلاق نار عشوائي؛ حيث تلقى الرصاصة أثناء جلوسه أمام منزله، فيما تقوم الجهات الأمنية بالبحث عن مطلق النار بعدما لاذ بالفرار.
وأوضح الشاب المصاب ويدعى عبدالله الفيفي، وفقاً لـ “سبق”، أنه كان يجلس برفقة بعض أصدقائه أول من أمس (الجمعة) أمام منزله بحي السحيلي، ثم توقفت مركبتان وخرج منهما شابان أحدهما من سكان الحي والآخر من خارجه، وجرى بينهما نقاش حاد؛ نتيجة خلاف بينهما ليتطور إلى شجار.
وأضاف الفيفي أنه أصيب برصاصة في بطنه حالما أخرج الشخص الذي يسكن في الحي مسدسه وأطلق منه طلقات عشوائية في الهواء، لافتاً إلى أنه نقل إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف. وفق”أخبار24”.
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