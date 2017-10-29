تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقتطع من محاضرة لمدير جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور بكري عساس خلال أحد أنشطة الجامعة.
وأظهر المقطع تلفظ مدير الجامعة بعبارة عنصرية فيها تحقير للأشخاص ذوي البشرة السمراء، ما أثار موجة من الغضب وسط متداولي المقطع.
وتصاعدت على مواقع التواصل مطالبات لمدير الجامعة بالاعتذار عما بدر منه، مؤكدين أن هذا التصرف غير مقبول من أي شخص، فكيف بمسؤول ومدير جامعة يمثل قدوة لآلاف الطلاب. وفق”أخبار24″.
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