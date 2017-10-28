كشفت مصادر، أن وزارة الخدمة المدنية اعتمدت وثيقة موحَّدة، تحدد وتعرِّف وتصنِّف البدلات والمكافآت والتعويضات التي تُصرف لموظفي الدولة.
وكانت الوزارة قد كلفت في وقت سابق لجنة البدلات بالوزارة، بتصنيف وترميز البدلات والمكافآت والتعويضات؛ وذلك لتوحيد الجهود، ومنع الازدواجية.
وأوضحت المصادر بحسب “سبق” أنه من المنتظر أن تبلِّغ الوزارة جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بما توصلت إليه اللجنة من تصنيف وترميز للبدلات والمكافآت والتعويضات، لاعتمادها.
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