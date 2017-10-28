توفي طفل وأصيب 11 آخرون بحالات تسمم بالمبيد بحفر الباطن، حيث نقلوا لطوارئ مستشفى الملك خالد والولادة والأطفال والقيصومة، غادر منهم 6 بعد تحسن حالتهم.
وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، أن قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة استقبل حالة وفاة وإصابتين، حيث تلقت الحالتان المصابتان العلاج اللازم، واحيلتا لمستشفى الولادة والأطفال، بينما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد 3 حالات، تم تحويلهم لنفس المستشفى، واستقبل طوارئ مستشفى الولادة والأطفال 6 حالات أخرى.
وأضافت المديرية أن جميع حالات الإصابة مستقرة، وتخضع للعلاج اللازم، من بينهم حالتان تحت الملاحظة المشددة، كما غادرت المستشفى اليوم (السبت)، 6 حالات بعد استقرار وضعها الصحي.
وأشارت المديرية في بيانها إلى أن الشؤون الصحية ممثلة بإدارة الطب الوقائي باشرت الكشف عن أسباب التسمم، وبينت المؤشرات الأولية وفق الأعراض المرضية الظاهرة، تعرضهم لتسمم بالمبيدات. وفق”أخبار24″.
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