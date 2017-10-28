اختتم اليوم (السبت)، تمرين مركز التفوق الجوي 2017، والذي أقيم في باكستان بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الباكستانية، بمشاركة القوات التركية، بحضور قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد ورئيس هيئة العمليات للقوات الجوية السعودية اللواء الطيار الركن خالد الشبلان.
وشهد التمرين الختامي عدداً من الاستعراضات والتكتيكات العسكرية الجوية، من قبل طائرات القوتين السعودية والباكستانية بقيادة العقيد الطيار الركن عبدالعزيز الحصيني، وقائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول سُهيل أمان .
من جهة أخرى، اختتمت يوم أمس (الجمعة) فعاليات التمرين العسكري المشترك “الصمصام6 ” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني بتنفيذ عمليات استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية والنزول من الطائرات والتعامل مع العبوات المبتكرة وعمليات الكمائن والإغارة والدوريات القتالية. وفق”أخبار24″.
وعكس تمرين “الصمصام” القدرة القتالية والاحترافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة، وإصابة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك لدي الطرفين، حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح، محققا الأهداف المنشودة والمخطط لها.
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