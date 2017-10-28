أعلن محافظ صبيا علي بن موسى زعلة الانتهاء من إجراءات صرف مساعدة مالية عاجلة وتأمين وحدة سكنية لأسرة المواطن التي اتخذت من إحدى الحدائق العامة بالمحافظة سكناً لها بعد طردهم من شقتهم المستأجرة.
وأوضح أنه تم تزويد وكيل وزارة العمل لشؤون الضمان الاجتماعي برقم الآيبان الخاص بالمواطن رب الأسرة لإيداع مساعدة مالية في حسابه.
من جانبه، قال مدير عام الإسكان بمنطقة جازان إنه تم تخصيص وحدة سكنية للأسرة، مؤكداً أنها جاهزة لانتقال الأسرة إليها اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.
وكانت الأسرة تعيش في شقة مستأجرة، ولكن المالك قام بطردهم بعد تراكم الديون عليهم وعجزهم عن سداد قيمة الإيجار، ما اضطرهم للجوء للحديقة وبث معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلت معهم الجهات المختصة وأهل الخير. وفق”أخبار24″.
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