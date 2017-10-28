وجه رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس بتطبيق نظام العقوبات بحق عددٍ من منسوبي الرئاسة، وذلك بسبب ممارستهم التدخين وعدم التزام البعض منهم بالزي الرسمي أثناء أوقات الدوام.
وشدد السديس على معاقبة كل من يتهاون بالأنظمة ومن لا يمتلكون قدراً من الانضباطية أو احترام مهام الوظيفة واستشعار عظمة المكان وأهميته.
وكان السديس قد وجه مؤخراً بإعفاء بعض مديري الورديات والموظفين المقصرين في أداء عملهم داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك بعدما أجرى جولة بعد منتصف الليل لتفقد سير العمل في المسجد الحرام، ولاحظ تقصير بعض المديرين والموظفين. وفق”أخبار24″.
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