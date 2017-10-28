دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًا، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة، وذلك لتفادي إيقاف الخدمات عنها.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، إن الهدف من ذلك هو حرص الوزارة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة.
وأوضح أنه سيتم التواصل مع المنشآت المُستهدَفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، وكذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق مايثبت ذلك.
وشدد على أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وستقوم أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة. “أخبار24”.
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