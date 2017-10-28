في ظل تصاعد قضية المواطنة أمل الغامدي التي اكتشفت أنها معينة بالتعليم منذ 17 عاماً، فوجئت مواطنة أخرى أنه تم تعيينها منذ عام 1422 كمعلمة رياضيات بمدرسة ثانوية بمنطقة عسير من دون علمها، وصرف رواتبها لمدة 5 سنوات دون أن تتسلم تلك الرواتب.
وقالت ابتسام العمري إنها كانت تعمل كمعلمة رياضيات على بند 105 في الثانوية الأولى بمحايل عسير لمدة سنتين، قبل أن تطلب إجازة استثنائية عام 1421، ولم تعد بعدها للعمل ولم تقدم استقالتها معتقدةً أن الوزارة ستطوي قيدها إثر غيابها، ثم عادت للعيش في مدينة جدة.
وفي عام 1433، حاولت العمري التقديم على وظيفة حكومية أو الاستفادة من برنامج “حافز” ولكن لم يتم قبولها بحجة أنها لا تزال على رأس العمل كمعلمة، رغم تركها لتلك الوظيفة منذ عام 1421.
وأبانت أنها راجعت الخدمة المدنية وتعليم الرياض فاكتشفت أنها تعمل كمعلمة رياضيات في مدينة أبها على المستوى الثالث المرتبة 72 بعد أن كانت معينة على بند 105 كمعلمة في الثانوية الأولى بمحايل عسير، وأنها صدر لها قرار التثبيت وتم صرف الرواتب لها لمدة خمس سنوات.
وأكدت المعلمة العمري بحسب صحيفة “مكة” أنها لم تتسلم أيَّا من تلك الرواتب، وطلبت إعادتها للعمل كإدارية في مدينة جدة أو طي قيدها بشكل نهائي حتى تتمكن من التقديم على الوظائف الحكومية، وتعويضها عن السنوات التي حرمت فيها من قبولها في أي وظيفة.
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