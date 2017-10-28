كشف تقرير لجامعة أم القرى عن تعاقدها مع 1649 أكاديمياً، من بينهم 93 مواطناً فقط، بينما تجاوزت نسبة غير السعوديين منهم 94%.
وأوضح تقرير الجامعة للعام 1437-1438هـ، بحسب صحيفة “الحياة” أنه تم التعاقد مع أكاديميين غير سعوديين على 1556 وظيفة.
ويبلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 5078 أكاديمياً، 2947 منهم ذكوراً، و2131 إناثاً، يعملون برتب مختلفة، في 35 كلية، ومعهداً، ومركزاً، لمختلف التخصصات.
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