نفت وزارة الإسكان صلتها بما ورد في مقطع الفيديو المتداول حول فصل أحد المهندسين السعوديين من العمل، ظلماً، مبينة أنه لا علاقة له بأي من مشاريعها.
وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو لمهندس يتحدث عن فصله ظلماً من العمل، حيث قال الشخص الذي ظهر في الفيديو إنه مهندس سعودي وفُصل من عمله لأنه أبلغ عن فساد في أحد المشاريع بمنطقة الحدود الشمالية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سيف السويلم إن المقطع لا علاقة له بوزارة الإسكان أو مشاريعها، وأنه لم تتم الإشارة فيه للوزارة، مشدداً على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وتداولها.وفق “أخبار 24”.
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