كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول الأنشطة التي يمارسها ثلاثة ممن تم تصنيفهم ضمن قائمة الـ13 فرداً وكياناً التي أصدرتها رئاسة أمن الدولة والمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، الأربعاء الماضي.
وأوضحت المصادر أن المدعو سيف الرب سالم الحيشي يعد من أهم قادة وممولي تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في اليمن، ويمارس تجارة السلاح، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه يقوم بتنسيق وتمويل شحنات الأسلحة للتنظيمين الإرهابيين.
وأضافت أنه يعمل تحت غطاء ممارسة التجارة، من خلال “سوبر ماركت” باليمن، ومكاتب للصرافة في المكلا وحضرموت وصنعاء.
وقالت المصادر إن المدعو “خالد عبدالله صالح المرفدي” المصنف بالقائمة كان معتقلاً في “غوانتانامو” لالتحاقه بالجماعات الإرهابية في باكستان وأفغانستان، وبعد الإفراج عنه عاد لليمن وواصل فكره المتطرف وأصبح أحد أبرز القيادات “داعش” في يافع بمحافظة لحج.
وأبانت أن “المرفدي” كان يعمل على تجنيد المقاتلين للانضمام إلى التنظيم، والإشراف على “العجلات المفخخة” في محافظة لحج، كما أنه تورط في الإعداد والتخطيط لعدة هجمات لـ”داعش” باليمن.
وذكرت المصادر أن المصنف المدعو “رضوان محمد حسين قنان” عد من أخطر أعضاء “داعش” في اليمن وهو المسؤول العسكري للتنظيم، ويلقب بأمير التنظيم في عدن، وتورط في اختطافه عدد من الأجانب عام 2015، وتورط في اغتيال قيادات ومسؤولين أمنيين في عدن.
وأبانت أنه خلال مداهمة لمنزله بمديرية كريتر في عدن تم العثور على مخزن متفجرات متنوعة، وأحزمة ناسفة، وأجهزة تفجير عن بعد، بالإضافة لكميات كبيرة من القذائف والصواعق، لافتة إلى أنه ترددت أنباء عن مقتله في غارة للتحالف على مدينة زنجبار بمحافظة أبين، إلاّ أن ذلك لم يتأكد بشكل قطعي.
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