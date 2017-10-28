نقلت مصادر مطلعة أن التأشيرات السياحية حصلت على الاعتماد والموافقة على العمل عليها من الجهات المختصة بالمملكة.
وأشارت المصادر بحسب صحيفة “الوطن” إلى أنه سيتم إطلاق التأشيرات السياحية بعد ترتيب آلية عملها واعتمادها بالشكل النهائي بالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الخارجية.
وستكون التأشيرات متاحة للمجموعات السياحية في البداية، بحيث يكون قدومهم عبر شركات سياحية منظمة.
وأطلقت المملكة عددا من المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة مؤخرا، إلا أن نظام التأشيرات يفتقر إلى التأشيرات السياحية، ويقتصر على تأشيرات الزيارة بالإضافة إلى الحج والعمرة والتي لا تخول حاملها التجول بالمملكة.
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