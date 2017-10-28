أعلنت شركة اتحاد عن توفّر iPhone X، الجهاز الذكي بمواصفاتِه الذكية الفريدة من نوعِها، إذ يُمكن لعملاء موبايلي أن يحلصوا على الجهاز عبر موقعها الرسمي بميزة الطلب المُسبق ابتداءً من الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2017م، كما تُقدم موبايلي أحدث أجهزة iPhone عبر فروعها إصداري 8 و 8 بلس.
الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبودومة أكد قائلًا “تلتزم موبايلي بالحفاظ على ريادتها في القطاع من خلال تحقيق تطلُّعاتِ عملائِها، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التقنية والتكنولوجية“
يتميّز جهاز iPhone X بتصميمٍ زُجاجيٍّ مقاومٍ للصدأ، وشاشة بحجم 5.8 بوصة، كما يتيح ألعابًا ثُلاثية الأبعاد، ويُومن طريقة فتح جديدة أخذ صورةٍ لوجه المستخدم، وبشاحنٍ لا سلكي، وتتميّز الكاميرا الأمامية بأفضل الالتقاطات وأدقها مع إضافتها لتمكُّنٍ “أنيموجي” وتقوم بالتقاط وتحليل ٥٠ حركة في الصورة الثابتة والمتحركة، كما تتميز الكاميرا الخلفية بألوانٍ فلتريةٍ جديدةٍ وتصوير مزدوج وبدقةٍ أكثر عمقًا، كما يتميّز الـ iPhone X بمعالج إشارة مُحسنة من قِبل Apple، ويتميز بوضع عمودي مع إضاءةٍ عمودية ويتميّز الجهاز بزجاجيته الأمامية والخلفية ويتوفر بلونين فضي ورمادي.
لمزيدٍ من التفاصيل نرجو منكم زيارة موقع موبايلي www.mobily.com.sa ولمزيد من التفاصيل عن مزايا الآيفون نرجو منكم زيارة موقع www.apple.com
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج