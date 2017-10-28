أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن عدد العاملين والموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً في القطاع الخاص ولا يزالون مسجلين بالتأمينات الاجتماعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 361 ألفاً و942 موظفاً، شكَّل الأجانب منهم نحو 90%
وتوضح تلك البيانات بحسب “الاقتصادية” أن عدد الموظفين الأجانب الذين تخطت أعمارهم 60 عاماً بلغ نحو 326 ألف موظف، مقابل 35 ألفاً و855 سعودياً.
وقُدر عدد الموظفين الذكور ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً بالقطاع الخاص بنحو 95.8%، مقابل 4.2% للإناث.
وتشير البيانات إلى أن نحو 55% من هؤلاء الموظفين يعملون في قطاعي التعليم والصحة.
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