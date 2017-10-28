رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود وبحضور صاحبة السموالأميرة نورة بنت محمد بن فيصل آل سعود الحفل الختامي لحملة مكافحة سرطان الثدي التي أقيم على مسرح كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالمدينة الجامعية بالخرج يوم الأربعاء الموافق1439/2/5.
حضر الحفل عميدات ووكيلات الكليات والعمادات المساندة، وملاك مجمعات التعاون وعضوات من مجلس إدارة مجوهرات الشريف وممثلات عن الجهات الحكومية بالمحافظة، وقد بدأ الحفل بمقدمة ترحيبية بصاحبة السمو والحضور، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة ملاك مجمعات التعاون الطبية ألقاها نيابة عنهم الأستاذة ناهد العبيد رحبت فيها بسمو الأميرة وبجميع الحضور، وعبرت فيها عن حرص المجمعات على المشاركة في الأيام الصحية وحرصها على المبادرات المجتمعية، ثم ألقت صاحبة السمو الملكي أضواء بنت فهد بن سعد كلمة شكرت فيها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ومجمعات التعاون الطبية على إطلاق هذه الحملة مبينة أهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي.
تلا ذلك كلمة مسجلة للمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأمير سطام د. عيسى بن خلف الدوسري رحب فيها بصاحبة السمو والحفل الكريم مبينَا جهود الجامعة في خدمة المجتمع، وأهمية التوعية بهذا المرض، ثم ألقت أ. فاطمة عسيري عضو مجلس مجوهرات الشريف كلمة الراعي الرسمي للحملة، ثمّ عرفت د. أسماء عبدالله اليمني بفريق المشاة والفكرة من إنشائه وأهدافه وأعضاء الفريق المشارك وأهمية الرياضة في حياة المرأة ، ثم تحدثت عضوات الفريق عن تجربتهن مع رياضة المشي وقدم عرض مرئي للتعريف بالفريق.
بعد ذلك ألقت الدكتورة أمينة الحسيني من مجمعات التعاون الطبية محاضرة حول مرض سرطان الثدي ومسبباته وأعراضه وطرق العلاج المتاحة، ثم تحدثت الأستاذة هند ناصر المعطش عن تجربتها مع مرض السرطان وكيف ساعد الكشف المبكر بعد لطف الله في علاجه
وفي نهاية الحفل كرمت صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد المشاركات في فريق المشاة التطوعي والرعاة وإدارة العلاقات العامة بجامعة الأمير سطام والكليات والعمادات المشاركة بالمعرض وسفيرات الحملة
بعد ذلك افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد والأميرة نورة بنت محمد معرض الحملة والذي اشتمل على أركان لمجمعات التعاون الطبية ومياه قطاف ومطعم دايتا وفريق المشاة وكليات الجامعة ممثلة في : كلية التربية بالدلم بمشاركة مستشفى الأمير سلمان بن محمد – كلية التربية بالخرج – كلية العلوم الدراسات الإنسانية بالخرج – كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة بني تميم – كلية هندسة وعلوم الحاسب – كلية الصيدلة – كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج – كلية خدمة المجتمع – عمادة السنة التحضيرية – عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد، وقد تميز المعرض بتنوع وسائل التعريف بالمرض وأسبابه والوقاية منه، وأبرز مواهب طالبات الجامعة والجهات المشاركة في تنظيم المعارض والفعاليات التطوعية، وقد اتشح باللون الوردي لون شهر أكتوبر الذي تتسابق فيه دول العالم للتعريف بالمرض . وقد أبدت صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد إعجابها بالمعرض وبحماس الطالبات المشاركات مثمنة جهود الجامعة ومجمعات التعاون الطبية والرعاة.
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