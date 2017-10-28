في ليلة غطتها الذكريات ، وتعالت الضحكات ، وأضاءها الفرح والسرور ، التقى عدد من طلاب ثانوية الملك فهد المطورة بمحافظة الخرج والذين التحقوا بها قبل ثلاثين عاما مضى في عام 1407 تقريبا . وذلك يوم الجمعة السابع من شهر صفر لعام 1439 بمنتجع الدرة للاحتفالات بالعفجة .
سبق هذا الاجتماع انشاء لقروب عبر منصة الواتساب ، للتعرف ومناقشة الاهداف والالية ، أنشأها الاعلامي الاستاذ سعود الضحوك ، والعقيد متقاعد عبدالرحمن بن سعيد الصويغ ، وتم التواصل مع ما يزيد مع 80 عضوا ، والتحق بالقروب قرابة ال 50 عضوا ، وسيتم اضافة المزيد من الطلاب السابقين .
حضر الأعضاء الاجتماع منذ وقت مبكر ، وبدأوا بالتعارف واسترجاع ذكريات كادت تتلاشى ، ثم بدأ البرنامج المعد والذي تم مناقشة العديد من البرامج المستقبلية وقد تقرر ما يلي :
– التواصل مع بقية الطلاب السابقين واضافتهم للحضور في الاجتماعات القادمة .
– إقامة حفل تكريمي يحضره المعلمين الذين درسوا المجموعة ، وكان لهم الفضل في التعليم ، في الفترة القريبة القادمة .
– استكمال تقديم الاعمال الخيرية للزملاء المتوفين ، حيث تم عمل بئر للزميل (فهد بن عبدالعزيز النجيم) يرحمه الله في دولة الهند ، وكذلك تم عمل بئر باسم معلمي ثانوية الملك فهد المطورة بدولة سيرلانكا .
– تحديد موعد اللقاء القادم في غضون شهرين .
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة ، ثم تم تبادل الاحاديث والتقاط الصور الجماعية .
حضر اللقاء كل من :
العقيد عبدالرحمن الحميص – العقيد احمد البادي – العقيد متقاعد عبدالرحمن الصويغ – العقيد طارد سعد الجعيدي – العقيد سفيان عبدالله الفواز – العقيد عبدالله صالح الشحيتان – العقيد عبدالعزيز السعال الخالدي – الدكتور صالح بخيت الدويلة – الشيخ فهد بن صقر الهزاني – أ. بخيت فالح الشكرة – أ. عبدالعزيز بن ناصر العوشن – أ. حسين مبخوت الدوسري – سلطان محمد جليميد الدوسري – أ. خالد الناشي – أ. عبدالرحيم الشريف – أ. خالد ابراهيم الفرحان – أ. خميس بن حمد الغريب – أ. محمد سعد الحطيم – أ. منصور بن عبدالعزيز العبيد – أ. سطام بن دويس الدوسري – أ. عبدالله بن فهد الدوسري – أ.عامر بن علي الجعيدي – أ. متعب ظافر القحطاني – أ.سعود الضحوك .
وكل الشكر نقدمه لادارة منتج الدرة للاحتفالات لاستضافة اللقاء وتجهيز الضيافة والمكان .
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