قال الشاعر سعد بن حمد بن صبيح ال مقبل في جهود الشيخين عامر بن حزام بن معضد ال خرصان وعبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي في الإصلاح بين الناس :
بيض الله وجه عامر والعقيلي # لا تبين مشكلة يقضوا عليها .
كم ضعيف في السجن هل العبيري # فرجوله فالمصيبة وعدلوها .
ينقلون الحمل لونه ثقيلي # كثرها من قله ما حسبوها .
فالمحاضر قولهم كله دليلي # يا الله انك يالولي تسعد خطاها .
شاع فعل الربع في رأس الطويلي # والقبايل كلها تثني عليها
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ابيات في مجلس الصلح ب #الخرج
ابيات في مجلس الصلح ب #الخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
قال الشاعر سعد بن حمد بن صبيح ال مقبل في جهود الشيخين عامر بن حزام بن معضد ال خرصان وعبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي في الإصلاح بين الناس :
قال الشاعر سعد بن حمد بن صبيح ال مقبل في جهود الشيخين عامر بن حزام بن معضد ال خرصان وعبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي في الإصلاح بين الناس :
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