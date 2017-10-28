ظهر ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف في نادي الشباب، إلى جانب لاعبي النادي العاصمي في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بعد أقل من 24 ساعة من قرار حرمانه وإبعاده عن أي نشاط يتعلق بالكرة لمدة شهرين.
وقررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، أمس الخميس، حرمان المرزوقي لمدة شهرين، وإلزامه بدفع 20 ألف ريال بسبب إثارته للرأي العام والتعصب الرياضي، بحسب ما وصفه بيان اتحاد اللعبة.
وحول تواجد المرزوقي في مدرجات فريقه خلال مواجهة الفتح، الجمعة، علق محمد الشيخ، متحدث اتحاد القدم السعودي، وقال لـ”العربية.نت”: “مثل هذه الحالات هي من مهام لجنة الانضباط، والقرار يعود إليها، وحتما ستنظر بكل تأكيد لمثل هذه الحالة وفق اللائحة الانضباطية وتفسيراتها، وستعلن حينها إذا كان هنالك قرار جديد”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج