كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال تفاضل بين عرضين جديدين من بنكين تجاريين، وهما البنك السعودي الفرنسي والبنك الأول، للانضمام لشركاء النادي.
وتحسم الإدارة الزرقاء موقفها بالاتفاق مع أحدهما خلال اليومين القادمين.
وتشير “عين اليوم” إلى أن الشراكة الجديدة تأتي خارج إطار الإعلان على القميص الأزرق، وتشمل بنود هذين العرضين الإعلان في المباريات التي ستقام على أرض الفريق العاصمي ومقر النادي، إضافة إلى العديد من المزايا التي تخدم الطرفين.
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