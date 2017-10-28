انسحب ﻻعب منتخبنا الوطني ونادي وج أحمد الغامدي من بطولة العالم للعبة الكاراتيه المقامة في إسبانيا، وذلك بعد ما أوقعته القرعة لمقابلة ﻻعب إسرائيلي، وقال اللاعب أحمد الغامدي: نحن أبطال في اتخاذ مثل هذا القرار، كما نحن أبطال في الميدان، وكان من سوء الحظ عند إجراء القرعة أن تكون المواجهة الأولى بيني وبين ﻻعب إسرائيلي، ومن أجل وطني ومجتمعي وعقيدتي وحكومتنا الرشيدة أفضل الانسحاب وعدم المشاركة، حتى وإن كان في ذلك تنازل عن حلمي في تحقيق بطولة العالم، وتمنى الغامدي لزملائه في بعثة المنتخب التوفيق كل في وزنه، وتحقيق نتائج جيدة في بطولة العالم للكاراتيه المقامة في إسبانيا.وفق “الرياضى”.
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