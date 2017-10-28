أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن امتلاك الشخص عدادين للكهرباء لا يمنع من التسجيل في الضمان الاجتماعي، ولا يحرم المستفيدين بالفعل من الحصول على الإعانة.
وكانت وزارة العمل أودعت الأربعاء الماضي أكثر من 1.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، منها أكثر من 95 مليون ريال كدعم مباشر لسداد جزء من فواتير الكهرباء.
يشار إلى أن وزارة العمل تراجع قائمة المستفيدين من الضمان بشكل دوري لإسقاط غير المستحقين، ويبلغ عدد المستفيدين من الضمان حالياً حوالي 886 ألف حالة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج