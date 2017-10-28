ناشدت والدة شاب محكوم عليه بالقصاص، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأهل الخير؛ المساهمة في جمع مبلغ 15 مليون ريال دية عتق رقبة ابنها.
وقالت والدة السجين ويدعى فرج السعدي في مقطع فيديو متداول: “إنها تناشد خادم الحرمين وولي عهده وأهل الخير مساعدتها في جمع دية لابنها بـ 15 مليون ريال فهي لا تقدر على دفعها وجمعها بمفردها”، داعيةً بأن يفرج الله كرب مَن يفرج كربتها في الدنيا.
بدورهم تفاعل مغردون مع فيديو والدة السجين، حيث دشنوا وسماً لدفع رواد المواقع التواصل الاجتماعي إلى التحرك ومساعدة السيدة على جمع المبلغ المطلوب.
وفق “أخبار 24”.
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