كشفت مصادر عن وجود توجه للسماح للمواطنين بالسفر للعراق دون الحاجة للحصول على تصريح سفر.
وعزت المصادر هذا التوجه لما حققه العراق من نجاحات في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على تنظيم “داعش” هناك، لافتة وفقاً لصحيفة “مكة” إلى ما شهدته العلاقات السعودية العراقية من تحسن .
من جهته، أوضح المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن استخراج تصاريح السفر للعراق لازال سارياً، كما أنه يتم تطبيق النظام بحق من يسافرون للعراق بدون الحصول على هذه التصاريح.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني وقعت مؤخراً اتفاقية تفاهم مع سلطة الطيران المدني العراقية لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين وتقديم الخدمات الأرضية لطائرات البلدين، فيما وصلت لمطار بغداد الدولي أول طائرتين تتبعان للخطوط السعودية، وطيران ناس، بعد توقف دام لأكثر من 27 عاماً.
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