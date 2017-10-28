تطوع مُعلم وطلاب إحدى المدارس المتوسطة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة في تنظيم الحركة المرورية أمس (الجمعة)، بأحد التقاطعات القريبة من المدرسة بعد تعطل الإشارة المرورية الخاصة بها.
وبيّن المعلم بمدرسة المروة المتوسطة في حي الرحاب بجدة عبداللطيف القرشي وفقاً لـ”عكاظ”، أنه بادر بمعاونة طلابه إلى تنظيم حركة المرور في أربع إشارات تعطلت بالقرب من المدرسة، لافتاً إلى أنه تواصل مع إدارة المرور التي أحالته إلى شركة الكهرباء.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء أرسلت فريقاً لإصلاح الإشارات إلا أن محاولته لم تفلح في إنهاء الأزمة، موضحاً أنه اضطر إلى التدخل وتنظيم حركة المرور.
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