تستعد أمانة محافظة جدة لافتتاح المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع واجهة جدة البحرية الشهر المقبل، والذي يعدّ أكبر مشروع تطويري لواجهة جدة البحرية على الإطلاق.
وتظهر صور اكتمال الأعمال بجميع جوانب المشروع، الذي بلغت تكلفته 800 مليون ريال، ويستوعب 120 ألف نسمة، ويشمل 17 منطقة بلازا و14 نافورة 4 منها تفاعلية ومشروع تاكسي بحري وأطول جسر مشاة حديدي بطول 650 متراً، إضافة إلى 5 أبراج مراقبة للشواطئ ومواقع للقوارب وملاعب ومجسمات جمالية.
يشار إلى أن أمانة جدة بدأت في تشغيل مركز التحكم والمراقبة لمشروع واجهة جدة البحرية الجديد، ليتولى إدارة النظام الصوتي المتكامل وكاميرات المراقبة التي يبلغ عددها 120 كاميرا.وفق “أخبار 24”.
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