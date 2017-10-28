علقت المديرية العامة للجوازات على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن إطلاق حملة جديدة لترحيل الوافدين المخالفين من المملكة، مؤكدةً أن إطلاق أي حملات جديدة سيكون بعد الإعلان عنها بشكل رسمي.
وردت الجوازات على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، حول مدى حقيقة وجود حملة ثانية لترحيل المخالفين، قائلةً: “في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.
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