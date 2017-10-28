بدأ تطبيق “واتسآب” في إدخال خاصية حذف الرسائل المرسلة لجميع المستخدمين، وتغيير صفحة شروط الاستخدام للإشارة للميزة الجديدة.
وتمكن الخاصية الجديدة المستخدم من حذف رسائله بشكل كامل خلال 7 دقائق، وذلك في المحادثات الفردية أو الجماعية، غير أن شركة “واتسآب” قد نبهت إلى أن المستقبل قد يقرأ الرسالة حتى لو طلب المرسل حذفها، وذلك بسبب احتمالية فشل عملية التراجع عن الإرسال.
ويحتاج المرسل والمستقبل أن يستخدما النسخة الأخيرة من تطبيق “واتس آب” على أندرويد، كما يتعين على المستخدم للاستخدام الخاصية الضغط مطولاً على الرسالة لتظهر قائمة ببعض الخيارات منها “حذف الرسالة” أو “الحذف عند الجميع”، ويُمكن أيضًا تحديد أكثر من رسالة وحذفها في نفس الوقت.
يشار إلى أن الميّزة تصل بالتدريج للمستخدمين، لذا فالخطوة الأولى هي تحديث التطبيق، والانتظار حتى يتم تفعيلها من الشركة ذاتها.وفق “أخبار 24”.
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