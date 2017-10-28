حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من حوادث انفجار سخانات المياه في فصل الشتاء، موضحة 4 أسباب تؤدي إلى هذا الحادث يجب تجنبها.
وقالت الهيئة إن من هذه الأسباب “تعطل صمام الأمان نتيجة الإملاح المترسبة، وكذلك حدوث تسرب الماء بسبب تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام، من أهم أسباب انفجار سخانات المياه”.
وأشارت إلى أن من أسباب وقوع حادث انفجار السخانات في المنازل كذلك عدم فصل المنظم الحراري “الثرموستات” عند الوصول للدرجة الموصى بها، إضافة إلى سماكة أسطوانة الخزان أقل من المطلوب مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.وفق “أخبار 24”.
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