ردّ إعلامي سعودي على محاضر في جامعة بريطانية قال خلال محاضرته إن المملكة تعد الدولة الأخطر في العالم.
وقال الإعلامي حمد المحمود الذي كان حاضرا في جامعة كارديف للمحاضر مستعينا بمترجمة لنقل كلامه إلى الإنجليزية: “السعودية هي قبلة المسلمين، وملك السعودية يحظى بقبول مليار ونصف المليار مسلم”.
وأضاف: “السعودية الأسبوع الماضي بدأت تقود اقتصاد العالم، والشخص العاقل يعرف من هي الدولة الخطيرة ومن هي الدولة المسالمة”.وفق “أخبار 24”.
إعلامي سعودي @h_almahmoudSKY يرد على محاضر وصف السعودية بالدولة الأخطر في العالم وذلك بجامعة كادردف في بريطانيا
كفو يا ولد سلمان وذيب محمد pic.twitter.com/LTPGPcWDt5
— منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧
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