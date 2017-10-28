ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الجمعة؛ لتغلق جلسة لندن عند 60.44 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق للخام منذ الثاني من يوليو لعام 2015، وذلك بعد التزام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بدعم المملكة لكل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب، وتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، والعمل مع جميع المنتجين.
من جانبه، أكد الأمين العام لـ”أوبك” محمد باركيندو أن دعم المملكة وروسيا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج، يزيل الضبابية قبل اجتماع المنظمة المزمع انعقاده نهاية الشهر المقبل.
وقال متعاملون إن سعر خام برنت تلقى دعما بعد اختراقه لمستويات المقاومة الفنية بين 58.5 و59 دولارا، وهي المستويات التي شكّلت سقفا للسعر عدة مرات خلال عام 2017.
وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لـ”نايمكس” تسليم ديسمبر بنسبة 2.4% أو 1.26 دولار، وأغلقت جلسة نيويورك عند 53.90 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ نهاية فبراير.وفق “أخبار 24”.
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